Николаев Роман Роман Владимирович Мужчина, 53 года Руководитель / Управляющий Старший менеджмент • Продажи; Операционный менеджмент; Стратегический менеджмент; Опыт работы —25 лет Март 2017 — Июль 2017 Группа Теплосчет Оренбург Старший менеджер филиала Обязанности : •Управление филиалом; Офис, Склад, Персонал; •Операционное управление; Маркетинг, Сбыт, Логистика; •Планирование, бюджетирование; Обо мне • Реальный опыт управления процессами на предприятии, в том числе процессом продажам. Знание технологии продаж. • Уверенные навыки разработки и реализации системы подбора\обучения персонала и формирования команды управленцев ;

Я против войны в Украине !