Николаев Роман
Роман Владимирович
Мужчина, 53 года
Руководитель / Управляющий
Старший менеджмент •
Продажи; Операционный менеджмент; Стратегический менеджмент;
Опыт работы —25 лет
Март 2017 — Июль 2017
Группа Теплосчет Оренбург
Старший менеджер филиала Обязанности :
•Управление филиалом; Офис, Склад, Персонал;
•Операционное управление; Маркетинг, Сбыт, Логистика;
•Планирование, бюджетирование;
Обо мне
• Реальный опыт управления процессами на предприятии, в том числе процессом продажам.
Знание технологии продаж.
• Уверенные навыки разработки и реализации системы подбора\обучения персонала
и формирования команды управленцев ;
Я против войны в Украине!
Продажи и лиды
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