Roman454

Роман Roman454

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Николаев Роман

Роман Владимирович

Мужчина, 53 года

Руководитель / Управляющий

Старший менеджмент •

Продажи; Операционный менеджмент; Стратегический менеджмент;

Опыт работы —25 лет 

Март 2017 — Июль 2017

Группа Теплосчет Оренбург

Старший менеджер филиала Обязанности :

•Управление филиалом; Офис, Склад, Персонал;

•Операционное управление; Маркетинг, Сбыт, Логистика;

•Планирование, бюджетирование;

Обо мне 

• Реальный опыт управления процессами на предприятии, в том числе процессом продажам.

Знание технологии продаж.

• Уверенные навыки разработки и реализации системы подбора\обучения персонала

и формирования команды управленцев ;

Продажи и лиды
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