Верстка сайтов.
Здравствуйте меня зовут Роман.
Добро пожаловать на страницу!
Верстка проектов по готовым psd макетам!
Работаю с:
- HTML/CSS
- Оптимизация верстки (чистый код)
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / адаптированная верстка
- SASS
- Bootstrap
- Adobe Photoshop
- Оптимизированные (быстрая загрузки страниц)
- Подключение нестандартных шрифтов
Мой подход:
- Серьёзно отношусь к работе
- Не завышаю стоимость
- Гарантирую качество и своевременное выполнение задания
telegram: roman_pelech1
e-mail: [email protected]
Портфолио
- WAPIK301 просмотр
- Макет сайта серого цвета в стиле Flat677 просмотров