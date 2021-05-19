Roman_Pelech

Роман Пелех Roman_Pelech

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов.

Здравствуйте меня зовут Роман.

Добро пожаловать на страницу!

Верстка проектов по готовым psd макетам!

Работаю с:

  • HTML/CSS
  • Оптимизация верстки (чистый код)
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / адаптированная верстка
  • SASS
  • Bootstrap
  • Adobe Photoshop
  • Оптимизированные (быстрая загрузки страниц)
  • Подключение нестандартных шрифтов

Мой подход:

  • Серьёзно отношусь к работе
  • Не завышаю стоимость
  • Гарантирую качество и своевременное выполнение задания
Контакты для связи:

telegram: roman_pelech1

e-mail: [email protected]

Портфолио