Юрист. Опыт в сфере гражданско-правовых отношений 3 года.
Составление и проверка договоров любой сложности, составление приложений, протоколов разногласий, дополнительных соглашений к договорам. Досудебное урегулирование разногласий, составление письменных претензий в адрес контрагента. Помощь при регистрации любых видов юридических лиц, подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Составление доверенностей. Консультации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.
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