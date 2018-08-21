Юрист. Опыт в сфере гражданско-правовых отношений 3 года.

Составление и проверка договоров любой сложности, составление приложений, протоколов разногласий, дополнительных соглашений к договорам. Досудебное урегулирование разногласий, составление письменных претензий в адрес контрагента. Помощь при регистрации любых видов юридических лиц, подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Составление доверенностей. Консультации по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами.