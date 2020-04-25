Romanova__Olga

Тексты для бизнеса, которые интересны людям

Здравствуйте! Меня зовут Ольга Романова, я копирайтер и мне нравится писать.

У меня средне-специальное педагогическое образование и дополнительное ‒ в Европейской Школе Корреспондентского Обучения по курсу «Английский язык для среднего уровня». Также прошла обучение в Школе копирайтинга Юлии Волкодав (2018-2019 г. г.) где успешно освоила рерайтинг, копирайтинг и SEO-тексты.

Помимо изучения разных наук, я много лет преподавала иностранный язык детям. Этот опыт научил меня терпению, спокойному доброжелательному отношению к человеку, если он чего-то не знает и объяснять сложные понятия простыми и доступными словами. Все это пригодилось и в написании текстов ‒ ведь донести до читателя непростые мысли интересно и легко тоже нужно уметь. Поэтому могу сказать, что, сотрудничая со мной, Вы забудете о «тяжелом» слоге и «водянистом» тексте. Моя позиция такова: я не работаю с узкими специализациями и темами, обильно приправленными специфическими терминами (техника, медицина и т.д.), а также сетевым маркетингом, производителями табака и алкоголя.

Для Вас я с удовольствием напишу увлекательные информативные и познавательные статьи на тему путешествий по необычным местам планеты (окаменелый лес острова Лесбос или священная гора Пэктусан в Северной Корее). К своей работе подхожу ответственно и каждый факт проверяю неоднократно. Так что Вы можете быть уверены в правдивости всех данных.

Если Вас интересует тема красоты и здоровья, здесь я тоже смогу Вам помочь. Например, знаете ли Вы о самомассаже для лица «Ренессанс»? Или о том, как с помощью занятий по пилатесу можно здорово укрепить мышечный корсет и выправить осанку? Не говоря уже о методе Хасая Алиева, который использует даже спецназ.

Здесь перечислены только несколько тем, с которыми я работала. Вам могу гарантировать, что всю информацию беру не с одного источника, а как минимум с трех. Во время работы не использую синонимайзеры. Уникальность написанных мною текстов всегда высокая ‒ 90% и выше, даже в тексте с клишированными фразами. В итоге получается статья, написанная для людей.

Что касается SEO-оптимизированных текстов, то каждый ключ будет вписан максимально гармонично, «как будто здесь и был».

Я сторонница несдвигаемых дедлайнов, поэтому гарантирую, что Вы получите проект в оговоренный срок без задержек.

Замечания и указания с Вашей стороны будут учтены и выполнены в самые краткие сроки.

Пишите мне на почтовый адрес [email protected], где мы сможем обсудить все детали.