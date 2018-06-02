Вероника Степанова RonyaeternityRonyaeternity
25 летКазахстан/Павлодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
•Художественная обработка фото •Ретушь •Цветокоррекция •Замена фона•
•Только качественная ретушь
•Детальные прорисовки
•Атмосферная цветокоррекция
•Реалистичные коллажи
•Профессиональная ресторация фото
Портфолио
- Обработка фото3045 просмотров
- Замена фона328 просмотров
- Обработка фото410 просмотров
- Замена фона1112 просмотров
- Ретушь ювелирного урашения481 просмотр
- «Сказочная» обработка876 просмотров