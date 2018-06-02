Ronyaeternity

Вероника Степанова Ronyaeternity

 
25 летКазахстан/Павлодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
•Художественная обработка фото •Ретушь •Цветокоррекция •Замена фона•

•Только качественная ретушь 

•Детальные прорисовки 

•Атмосферная цветокоррекция 

•Реалистичные коллажи 

•Профессиональная ресторация фото

Портфолио