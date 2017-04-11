Готова к длительному и плодотворному сотрудничеству

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Меня зовут Елена. На данный момент написание статей, корректура и размещение на сайтах - мое основное и любимое занятие. Опыт работы в этой сфере - около 2 лет.

Имею высшее образование по специальности "Финансы".

Всегда соблюдаю поставленные сроки выполнения задания, поскольку ценю своих заказчиков. Если берусь за проект, можете быть уверены в положительном результате.

Основные темы, с которыми работаю:

- строительство, ремонт (практические знания);

- бытовая техника (практические знания);

- сад/огород;

- животные и растительный мир;

- авто (все, что связано с электрической и электронной частями);

- красота и здоровье;

- кулинария.

Готова к длительному и продуктивному сотрудничеству!