Готова к длительному и плодотворному сотрудничеству
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Меня зовут Елена. На данный момент написание статей, корректура и размещение на сайтах - мое основное и любимое занятие. Опыт работы в этой сфере - около 2 лет.
Имею высшее образование по специальности "Финансы".
Всегда соблюдаю поставленные сроки выполнения задания, поскольку ценю своих заказчиков. Если берусь за проект, можете быть уверены в положительном результате.
Основные темы, с которыми работаю:
- строительство, ремонт (практические знания);
- бытовая техника (практические знания);
- сад/огород;
- животные и растительный мир;
- авто (все, что связано с электрической и электронной частями);
- красота и здоровье;
- кулинария.
Готова к длительному и продуктивному сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Работа выполнилась быстро, Елена ответственный исполнитель - проявила индивидуальный подход к оформлению каждой статьи, креативно и качественно, всегда на связи. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Благодарю за плодотворное сотрудничество и внимательное отношение. Буду рада поработать с Вами над новыми заказами!