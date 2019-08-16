салют) всегда рада оказать вам помощь!

имею большой опыт работы с ПК и различными программами, такими как Microsoft Word, Excel, Powerpoint и т.д., знаю основы Photoshop; работала с 1C Bitrix, CMS Wordpress; хорошо умею делать сайты на Tilda; знаю принципы документооборота и имею опыт составления договоров и пр.; также имею высокую скорость печати (230 символов в минуту). работала помощником директора, контент-менеджером, администрировала сайты, делала рекламу в Яндекс.Директ и Google AdWords.