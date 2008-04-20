Графика/иллстрация, знаю материалы наружной рекламы, требования полиграфии, опыт разработки логотипов/фирменных стилей. Web только дизайн без верстки. Творческий подход.
Портфолио
- Без названия172 просмотра
- Просто 3d254 просмотра
- Да просто 3d270 просмотров
- Фасад (архитектура)290 просмотров
- Демо интерьера (в разработке)299 просмотров
- Демо интерьера (в разработке)272 просмотра
- Демо интерьера (в разработке)263 просмотра
- Демо экстерьера (в разработке)266 просмотров
- Помошник блоггера228 просмотров
- Панель персонажа в игре357 просмотров
- Серия этикеток267 просмотров
- Штендер284 просмотра