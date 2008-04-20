Rounin

Срегей Дыхне Rounin

 
43 годаУкраина/Житомир
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Графика/иллстрация, знаю материалы наружной рекламы, требования полиграфии, опыт разработки логотипов/фирменных стилей. Web только дизайн без верстки. Творческий подход.

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