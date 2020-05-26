Добрый день! Я Юлия Медведева Medvedeva.smm (инст)– основателя школы и агентства смм BraveNomads.com.

У нас кейсы в более чем 50 разных нишах: https://drive.google.com/drive/folders/17LL5f-HiYw1jbY6_Ql5eSYx1OlPQdec2?usp=sharing

А также примеры лендингов,которые делали наши выпускники https://docs.google.com/document/d/18OwYhJBfoGjrhUkZVVqCNKvjhtl8XabZU5T9wz4z-Js/edit?usp=sharing

У наших специалистов есть несколько конкурентных преимуществ:

- ваш бизнес будет в руках людей, которых я вырастила сама и обеспечила качественными знаниями, а не взяла со стороны;

- все специалисты прошли обучение и стажировку, а также уже работают от 1 до 3 лет;

- они проживают в регионах, поэтому цены на наши услуги ниже московских агентств, при этом опыт не хуже, а также у них горят глаза, есть огромное желание работать и все они готовы взяться за ваш проект.

Обо мне

- Вела соцсети Минпромторга РФ, Минэкологии МО, шоу Сергея Роста, и около 50 коммерческих брендов (портфолио выше).

-Защитила магистерскую диссертацию по смм в Высшей Школе Экономики в Москве.

- Спикер (200+ предпринимателей) на конференциях в городах России по маркетингу.

- Эксперт по продвижению в соц сетях и формированию личного бренда онлайн (публикации в журналах, лектор на курсе по смм для всего госсектора страны).

- Создала школу и агентство смм BraveNomads.com. вместе с выпускниками подвигали около 300 проектов в соцсетях в разных нишах.

Работаем по официальному договору и оплате с ИП.

С уважением, основатель Школы смм Юлия Медведева