Rusin12342

Артем Герц Rusin12342

 
29 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Диктор, Вокалист, Музыкант, Композитор, Артист театра.

Работа со звуком:

- Сведение

- Мастеринг

Композитор:

- Создание музыки для любых направленностей

Диктор:

- Озвучивание роликов, презентаций и т.д.

Вокалист:

- Любые вокальные задачи

Артист профессионального театра, выпускник Екатеринбургского Государственного Института 2017.

Отзывы заказчиков
NlCK
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Озвучка автомобильных новостей
все сделано качественно и в срок
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга