Диктор, Вокалист, Музыкант, Композитор, Артист театра.
Работа со звуком:
- Сведение
- Мастеринг
Композитор:
- Создание музыки для любых направленностей
Диктор:
- Озвучивание роликов, презентаций и т.д.
Вокалист:
- Любые вокальные задачи
Артист профессионального театра, выпускник Екатеринбургского Государственного Института 2017.
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Портфолио
- Озвучивание текстов и аудио книг любой сложности.367 просмотров
- Сочинение, сведение, мастеринг.247 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
все сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую.
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