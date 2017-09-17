Work With Love

При работе со мной Вы получаете:

уникальный дизайн, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям и желаниям и непременно будет работать на Вашу прибыль.

При разработке дизайна для Вашей продукции, логотипов и знаков, фирменного стиля, вёрстке полиграфии - учитываются все Ваши пожелания, даётся развёрнутое описание дизайна и всех графических элементов, используемых при его создании.

Если Вы сами не знаете и не представляете что хотите увидеть в результате - не беда. Я помогу советом, расскажу о трендах, секретах успешного бренда.

Я предоставляю бриф на разработку логотипа и фирменного стиля, заполнив который, Вы на шаг приблизитесь с желаемому результату и сильно поможете дизайнеру в его работе.

Схема работы со мной:

Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.

Согласование цены и сроков выполнения проекта.

Предоплата в размере 50% от стоимости проекта (либо безопасная сделка);

Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;

Презентация готового дизайна;

Оплата оставшихся 50% стоимости проекта;

Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;

Обмен отзывами.

Фиксированных цен нет. Цена зависит от сложности конкретного проекта.