Work With Love
При работе со мной Вы получаете:
- уникальный дизайн, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям и желаниям и непременно будет работать на Вашу прибыль.
- При разработке дизайна для Вашей продукции, логотипов и знаков, фирменного стиля, вёрстке полиграфии - учитываются все Ваши пожелания, даётся развёрнутое описание дизайна и всех графических элементов, используемых при его создании.
- Если Вы сами не знаете и не представляете что хотите увидеть в результате - не беда. Я помогу советом, расскажу о трендах, секретах успешного бренда.
- Я предоставляю бриф на разработку логотипа и фирменного стиля, заполнив который, Вы на шаг приблизитесь с желаемому результату и сильно поможете дизайнеру в его работе.
- Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.
- Согласование цены и сроков выполнения проекта.
- Предоплата в размере 50% от стоимости проекта (либо безопасная сделка);
- Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;
- Презентация готового дизайна;
- Оплата оставшихся 50% стоимости проекта;
- Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
- Обмен отзывами.
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