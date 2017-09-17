Ruskim

Виктор Ким Ruskim

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Work With Love

При работе со мной Вы получаете:

  • уникальный дизайн, который будет полностью соответствовать Вашим требованиям и желаниям и непременно будет работать на Вашу прибыль.
  • При разработке дизайна для Вашей продукции, логотипов и знаков, фирменного стиля, вёрстке полиграфии -  учитываются все Ваши пожелания,  даётся развёрнутое описание дизайна и всех графических элементов, используемых при его создании.
  • Если Вы сами не знаете и не представляете что хотите увидеть в результате - не беда. Я помогу советом, расскажу о трендах, секретах успешного бренда.
  • Я предоставляю бриф на разработку логотипа и фирменного стиля, заполнив который, Вы на шаг приблизитесь с желаемому результату и сильно поможете дизайнеру в его работе.
    Схема работы со мной:

  • Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.
  • Согласование цены и сроков выполнения проекта.
  • Предоплата в размере 50% от стоимости проекта (либо безопасная сделка);
  • Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;
  • Презентация готового дизайна;
  • Оплата оставшихся 50% стоимости проекта;
  • Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
  • Обмен отзывами.
Фиксированных цен нет. Цена зависит от сложности конкретного проекта. 