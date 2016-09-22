Корпоративный юрист
Представительство в суде.
Взаимодействие с государственными органами.
Ответы на обращения граждан.
Досудебное урегулирование
Взыскание задолженности
Сопровождение исполнительного производства
Судебные тяжбы с Ресурсоснабжающими организациями
Проведение общего собрания собственников МКД
Сбор пакета документов с последующей подачей в уполномоченный орган по изменению тарифа
Составления протокола разногласий (согласования)
Составления договоров (от аренды до договора-подряда)
Судебные разбирательства по административным правонарушениям
Составления отзывов, кассационных жалоб, апелляционных и т.к.
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