RuslanKolbaya

Руслан RuslanKolbaya

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Корпоративный юрист

Представительство в суде.

 Взаимодействие с государственными органами.

 Ответы на обращения граждан.

Досудебное урегулирование

Взыскание задолженности

Сопровождение исполнительного производства

Судебные тяжбы с Ресурсоснабжающими организациями

Проведение общего собрания собственников МКД

Сбор пакета документов с последующей подачей в уполномоченный орган по изменению тарифа

Составления протокола разногласий (согласования)

Составления договоров (от аренды до договора-подряда)

Судебные разбирательства по административным правонарушениям

Составления отзывов, кассационных жалоб, апелляционных и т.к.

Юридические услуги
нет отзывов
$999.99/час
от $7500от 2 часов
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