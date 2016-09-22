Корпоративный юрист

Представительство в суде.

Взаимодействие с государственными органами.

Ответы на обращения граждан.

Досудебное урегулирование

Взыскание задолженности

Сопровождение исполнительного производства

Судебные тяжбы с Ресурсоснабжающими организациями

Проведение общего собрания собственников МКД

Сбор пакета документов с последующей подачей в уполномоченный орган по изменению тарифа

Составления протокола разногласий (согласования)

Составления договоров (от аренды до договора-подряда)

Судебные разбирательства по административным правонарушениям

Составления отзывов, кассационных жалоб, апелляционных и т.к.