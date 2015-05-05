Дизайн сайтов
Рад приветствовать!
Обо мне :
Рисую - сайты , баннеры , логотипы .
Гарантирую - ответственность, пунктуальность и дружелюбие .
Заказывая дизаин у меня ,вы получаете :
1) Разработка качественного лендинга
2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы
3) Быстро: 1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)
4) 2 макета на выбор
5) Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка
6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки
7) При повторном обращении – скидка 500 руб.
Мои контакты :
Вконтакте — https://vk.com/r.foksha
Skype — Rassell_Ru
Почта — [email protected]
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