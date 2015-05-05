Russell777

Руслан Russell777

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн сайтов

Рад приветствовать!

Обо мне :

Рисую - сайты , баннеры , логотипы .

Гарантирую - ответственность, пунктуальность и дружелюбие .

Заказывая дизаин у меня ,вы получаете : 

1) Разработка качественного лендинга 

2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы 

3) Быстро: 1-3 дня (в зависимости от длины лендинга) 

4) 2 макета на выбор 

5) Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка 

6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки 

7) При повторном обращении – скидка 500 руб. 

Мои контакты :

Вконтакте — https://vk.com/r.foksha

Skype —  Rassell_Ru

Почта — [email protected]

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