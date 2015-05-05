Дизайн сайтов

Рад приветствовать!

Обо мне :

Рисую - сайты , баннеры , логотипы .

Гарантирую - ответственность, пунктуальность и дружелюбие .

Заказывая дизаин у меня ,вы получаете :

1) Разработка качественного лендинга

2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы

3) Быстро: 1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)

4) 2 макета на выбор

5) Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка

6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки

7) При повторном обращении – скидка 500 руб.

Мои контакты :

Вконтакте — https://vk.com/r.foksha

Skype — Rassell_Ru

Почта — [email protected]