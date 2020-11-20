Russiefrench

Перевод с/на русский /английский/ французский языки

Образование, научные степениСертификат DELF B2, 2016 г.Краснодарский государственный институт культуры, информационно-библиотечный факультет, магистратура по направлению «методика и практика преподавания иностранных языков и культур», магистр, 2017–2019 гг.Опыт работыРепетиторская деятельность с 2013 года — 7 лет.РазноеКубанский государственный университет, факультет романо-германской филологии, бакалавр филологии по профилю «русский язык, литература, иностранный язык» (с отличием, 2017 г.).