RustamBabajanov

перевожу турецкий на русский и наоборот

Меня зовут Рустам. Более 7 лет жил и учился в Турции. Около 5 лет работал международных компаниях как HYUNDAI ENGINEERING, DAESHIN PLANT CONSTRUCTION. Эти компании были заказчиками, исполнителями были Турецкие компании и мостом между компаниями был я по всем вопросам и делам. Языком владею на уровне носителей. Выполню переводы статей. Качество и оперативность гарантирую.перевожу турецкий на русский и наоборот. перевожу Качественно и не дорого. даю гарантию что останетесь довольным ! Вам просто нужно отправить мне текст на русском или турецком языке, либо ссылку на статью.