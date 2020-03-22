Экспертный контент

Приветствую!

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Расценки

• LSI-, SEO-, продающий копирайтинг – от 200 рублей за 1 000 знаков;

• рерайтинг ваших исходников – от 100 рублей за 1 000 знаков;

• главная страница, раздел «О нас» – от 1 000 рублей.

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Профессиональные качества

1. Осмысленно выбираю заказы. Перед тем как взяться за работу внимательно изучаю ТЗ, конкурентов и целевую аудиторию, обдумываю план статьи и намечаю источники информации. Этим я экономлю главное – драгоценное

время.

2. Универсальность. Не загоняю себя в тематический угол, а потому пишу тексты на любую тему, если она покажется мне интересной. От лаконичной статьи по технической тематике до художественного текста.

3. Перфекционизм. Тщательно проверяю статьи перед отправкой. Никаких опечаток, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

4. Техническая проработка. Использую сервисы «Тургенев», «Главред»,Text.ru и другие. Учитываю требования алгоритмов «Баден-Баден», «Королев», фильтров Google.

5. Ответственность и пунктуальность. Не отказываюсь от заказа, если взялся за него. Сдаю работу в срок вне зависимости от жизненных обстоятельств.

6. Деловая этика. Объективно отношусь к правкам. Оперативно вношу изменения.

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Формула моих текстов

• Логичность и лаконичность. Статья полностью раскрывает заданную тему. Вода, штампы, банальности сведены к минимуму.

• Приятное оформление. Цепляющие и информативные заголовки, подзаголовки, списки, таблицы, тематические изображения.

• Грамотность. Никаких ошибок как в плане формы, так и содержания.

• Соответствие ТЗ. При отсутствии технического задания предоставлю бриф.

• Удовлетворение требований поисковых систем. По уникальности, структуре, количеству и плотности ключевых слов.

Чтобы обсудить проект, напишите мне на почту [email protected], в скайп S.Brast или в телеграм @sBrast.

С уважением,

Сергей Браст.