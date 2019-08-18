Достойная работа на клиента

Есть ИППервый опыт работы фриланса на бирже, ранее офисная работа и удаленная на постоянного клиента. (Работала над сайтами bn.ru, new-flat.com)

Есть возможность работать по 4-5 часов в день, без привязки ко времени и телефону(время работы выбираю на свое усмотрение).

Возможности – Администрирование сайта, добавление/изменение информации, рерайт, копирайт небольших текстов.

Сбор данных.

Пожалуйста, ознакомьтесь с резюме, навыков достаточно много, возможно, я смогу вам помочь.Полное резюме доступно по ссылке на гугл-диске -https://drive.google.com/file/d/1nuXraWzaG7Xv42eiDaScftT2FuX2Cq6B/view?usp=sharing