Достойная работа на клиента
Есть ИППервый опыт работы фриланса на бирже, ранее офисная работа и удаленная на постоянного клиента. (Работала над сайтами bn.ru, new-flat.com)
Есть возможность работать по 4-5 часов в день, без привязки ко времени и телефону(время работы выбираю на свое усмотрение).
Возможности – Администрирование сайта, добавление/изменение информации, рерайт, копирайт небольших текстов.
Сбор данных.
Пожалуйста, ознакомьтесь с резюме, навыков достаточно много, возможно, я смогу вам помочь.Полное резюме доступно по ссылке на гугл-диске -https://drive.google.com/file/d/1nuXraWzaG7Xv42eiDaScftT2FuX2Cq6B/view?usp=sharing
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