SBArts

Кирилл SBArts

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание рекламных видео и фото, рисовка иллюстраций и стикеров (векторная графика)

Рисую иллюстрации и рекламные изображения, а также, занимаюсь монтажом видео. Работаю с векторной графикой. Опыт работы - 6 лет.  Заказы выполняю в срок. Если возникают вопросы или временные трудности, всегда информирую заказчика. Честно выполняю свою работу.  Готов предоставить свои работы для ознакомления, если потребуется. Всегда открыт для общения и критики. За выполнение заказа беру от 50 до 3000 рублей, в зависимости от сложности работы. 

Имею большой опыт работы с Adobe illustrator. 