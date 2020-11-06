Создание рекламных видео и фото, рисовка иллюстраций и стикеров (векторная графика)

Рисую иллюстрации и рекламные изображения, а также, занимаюсь монтажом видео. Работаю с векторной графикой. Опыт работы - 6 лет. Заказы выполняю в срок. Если возникают вопросы или временные трудности, всегда информирую заказчика. Честно выполняю свою работу. Готов предоставить свои работы для ознакомления, если потребуется. Всегда открыт для общения и критики. За выполнение заказа беру от 50 до 3000 рублей, в зависимости от сложности работы.

Имею большой опыт работы с Adobe illustrator.