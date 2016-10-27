Практический опыт работы:
- в сфере обеспечения экономической и коммерческой безопасности;
- кадровая работа с персоналом;
- снабжение строительных и коммерческих организаций;
- организация технологических процессов производства.
ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ С (НА) АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.
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РАБОТА КОПИРАЙТЕРОМ (опыт работы c 2012 года).
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ
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