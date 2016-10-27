"SEO-TEXT" - гарантия качества работы

Практический опыт работы:

- в сфере обеспечения экономической и коммерческой безопасности;

- кадровая работа с персоналом;

- снабжение строительных и коммерческих организаций;

- организация технологических процессов производства.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ С (НА) АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.

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РАБОТА КОПИРАЙТЕРОМ (опыт работы c 2012 года).

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ

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Кикбоксинг

Рукопашный бой

***** БЕЗОПАСНОСТЬ *****

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