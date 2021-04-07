Анатолий Смирнов SEOproSmirnovSEOproSmirnov
35 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю по открытому бюджету, отдельно указываю стоимость за свою работу, а отдельно на расходы, чтобы Вы могли контролировать ваши средства. Не испол
Опыт работы более 5 лет, работал в SEO компании, сейчас веду свои проекты.
Портфолио
- Мебель для бара ТОП-5 Москва Yandex107 просмотров
- Доставка Москва ТОП – 2 (Москва)97 просмотров
- Шкафы купэ ТОП – 6 ( Москва )95 просмотров
- ТОП – 2 (Санкт-Петербург)97 просмотров