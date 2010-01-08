Full-Stack .NET Developer
Разработка Web, Desktop и Mobile приложений для платформ:
- Windows XP/Vista/8/8.1/10;
- Windows Phone 8.1/10;
- macOS Mavericks/Yosemite/El Capitan/Sierra;
- iOS 8.0 и выше;
- Android 4.0.3 и выше.
Портфолио
- Шмотки355 просмотров
Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
8 лет назад
iOS
Артем выполнил работу на высочайшем уровне. Внес массу полезных предложений. Всегда был на связи, внимательно выслушивал все пожелания, оперативно исправлял и выявлял ошибки до идеального результата. Однозначно рекомендую Артема если вы хотите лучший результат! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Валентин из тех заказчиков, о которых, как я думал до этого, можно только мечтать. Хоть проект был и не срочной, но я достаточно ощутимо превысил изначально названные мною сроки. При этом Валентин отнёсся к этому с пониманием и не оказывал никакого давления. С самого начала было предоставлено детальное ТЗ с макетами интерфейса, оплата производилась точно в соответствии с договорённостью, а заказчик всегда был на связи и оперативно предоставлял необходимые материалы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!