Валентин из тех заказчиков, о которых, как я думал до этого, можно только мечтать. Хоть проект был и не срочной, но я достаточно ощутимо превысил изначально названные мною сроки. При этом Валентин отнёсся к этому с пониманием и не оказывал никакого давления. С самого начала было предоставлено детальное ТЗ с макетами интерфейса, оплата производилась точно в соответствии с договорённостью, а заказчик всегда был на связи и оперативно предоставлял необходимые материалы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!