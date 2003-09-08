Сведение, мастеринг и частичное редактирование аудио

Более семи лет занимаюсь микшированием музыкальных проектов. Могу работать в Reaper, Ableton и FL Studio, если это является приоритетом заказчика. Заказ на полноценное микширование композиции включает в себя стадии очистки аудиодорожек от артефактов, их монтаж (ручное выравнивание нот, ручная компрессия, синхронизация по темпу), их обработку, устранение конфликтов, создание баланса громкости и мастеринг, доводящий результат до индустриальных стандартов как художественно, так и технически. Присутствует возможность заказа отдельных пунктов из этого списка, если полноценное микширование не требуется заказчику. При оформлении заказа для наилучшего результата клиент может отправить референс (пример похожей композиции), на звучание которого мне стоит ориентироваться при работе с его проектом. Есть возможность внесения двух бесплатных правок, каждая последующая будет вноситься за оплату в 3$.