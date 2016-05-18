Выполняю англо-русские переводы. Недорого.

Высшее образование (2004). Филолог, преподаватель английского языка, преподаватель белорусского языка и литературы. Стаж 12 лет. Курсы итальянского языка. Второе высшее - не закончено - бухгалтерский учёт, анализ и аудит в банках. В совершенстве владею русским, белорусским и английским языками.К работе подхожу со всей ответственностью, всегда адекватно рассчитываю силы и время. Работаю медленно, выполняю до 3000збп/сут, всегда перепроверяю свои переводы и тексты на ошибки, уникальность и красоту слога. [email protected]