SPARROVVV

Ковалев SPARROVVV

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

dnepr-design
Маг 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$20
0 баллов
14 лет назад
LiveStreet новый вид топика на основе стандартного
Безответственный человек. Получил задание, написал что все понятно, озвучил срок реализации, приступил к исполнению.... и больше о нем ни слуху ни духу.