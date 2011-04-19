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Ковалев
SPARROVVV
SPARROVVV
32 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Маг
dnepr-design
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$20
0 баллов
14 лет назад
LiveStreet новый вид топика на основе стандартного
Безответственный человек. Получил задание, написал что все понятно, озвучил срок реализации, приступил к исполнению.... и больше о нем ни слуху ни духу.
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Отзывы заказчиков
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