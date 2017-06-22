SRS_Scientist

Дизайн. Ретушь. Отрисовка. Вектор. Дизайн пиксельной игровой графики и т. д..

Дизайн и редизайн. Оцифровка и стилизация.

Делаю реставрацию фотографий и всякого рода манипуляции с фотографиями, в т.ч. и ретушь. . . естевственно.

Баннера, визитки, обложки (к музыкальным альбомам в т.ч.), приглашения на свадьбу, изображения на футболки.

Цифровые работы для интерьерного дизайна.

Фирменный стиль и креативный дизайн.

Логотипы и иллюстрации. Рисую графоний в пиксельном стиле для игор.