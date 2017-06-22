SRS_Scientist

Валентин Теорин SRS_ScientistSRS_Scientist
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн. Ретушь. Отрисовка. Вектор. Дизайн пиксельной игровой графики и т. д..
Дизайн и редизайн. Оцифровка и стилизация.
Делаю реставрацию фотографий и всякого рода манипуляции с фотографиями, в т.ч. и ретушь. . . естевственно.
Баннера, визитки, обложки (к музыкальным альбомам в т.ч.), приглашения на свадьбу, изображения на футболки.
Цифровые работы для интерьерного дизайна.
Фирменный стиль и креативный дизайн.
Логотипы и иллюстрации. Рисую графоний в пиксельном стиле для игор.
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