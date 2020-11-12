SV-Volkova

Качественная работа с текстом!

Привет! Я - профессиональный лингвист и преподаватель. В удаленном формате работаю более 7-ми лет. Большую часть времени занимаюсь вычиткой и редактированием рукописей и машинописи. Пишу и корректирую статьи, конвертирую файлы в текстовый формат (транскрибирование видео и аудио). Гарантирую высокую грамотность и выполнение работы в кратчайшие сроки по относительно невысокой стоимости. Жду ваших предложений на почту [email protected] !