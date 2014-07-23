skype: salisherova
saaalita
e-mail: [email protected]
Дата рождения: 02.10.1991
Семейное положение: не замужем
Образование: высшее
• 1998-2008 УК АФМШЛ № 61, г. Бишкек, Кыргызстан
• 2008-2013 Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», специальность Международные отношения и политика, степень Бакалавра
Трудовая биография и достижения:
• 2010 год июнь-июль Кыргызстан, г. Бишкек, кинокомпания «ТАЗАР» редактор, ассистент сценариста
• 2011 год январь-март Call Center Clientterra оператор продаж
• 2011 год август-октябрь Кыргызстан, г. Бишкек, «US Embassy in Kyrgyzstan», USAID, стажёр
• 2012 год январь-март преподаватель на частных курсах английского языка (на турецком языке)
• 2012 год март-май Корпус Мира в Кыргызстане, стажёр
• 2012 год июнь-август Турция, г. Анкара «Промышленная Палата Анкары», отдел по международной торговле, стажёр
• 2014 год январь-июнь туристическая фирма Kyrgyz Concept, отдел Маркетинга
• Золотой сертификат на Общереспубликанском тестировании(232 балла), 2008 год
• Сертификат American School, уровень английского языка – Advanced level, 2008 год
• Сертификат HSK(Chinese Proficiency Test) Level 3, май 2011 года
Тренинги и образовательные курсы:
• 2011 год май-июнь онлайн Медиа Академия TOL «Продвижение проектов в социальных сетях»
• 2012 год декабрь Медиа Академия TOL, Reporting Education Course by Ard Jongsma
Владение языками:
• Русский (родной)
• Турецкий (свободно)
• Английский (свободно)
• Кыргызский (свободно)
• Китайский (средний уровень)
Знание компьютера и оргтехники:
• Опытный пользователь ПК
• Основные программы Microsoft Office(Word, Excel, Power-Point, Publisher, Outlook, Access), Интернет(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome)
• Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Photoshop
• Базовые программы Basic, Turbo Pascal
• Принтер, сканер, ксерокс, факс
Личные качества:
• ответственность
• коммуникабельность
• пунктуальность
• трудолюбие
• хорошие аналитические способности
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