skype: salisherova

saaalita

e-mail: [email protected]

Дата рождения: 02.10.1991

Семейное положение: не замужем

Образование: высшее

• 1998-2008 УК АФМШЛ № 61, г. Бишкек, Кыргызстан

• 2008-2013 Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», специальность Международные отношения и политика, степень Бакалавра

Трудовая биография и достижения:

• 2010 год июнь-июль Кыргызстан, г. Бишкек, кинокомпания «ТАЗАР» редактор, ассистент сценариста

• 2011 год январь-март Call Center Clientterra оператор продаж

• 2011 год август-октябрь Кыргызстан, г. Бишкек, «US Embassy in Kyrgyzstan», USAID, стажёр

• 2012 год январь-март преподаватель на частных курсах английского языка (на турецком языке)

• 2012 год март-май Корпус Мира в Кыргызстане, стажёр

• 2012 год июнь-август Турция, г. Анкара «Промышленная Палата Анкары», отдел по международной торговле, стажёр

• 2014 год январь-июнь туристическая фирма Kyrgyz Concept, отдел Маркетинга

• Золотой сертификат на Общереспубликанском тестировании(232 балла), 2008 год

• Сертификат American School, уровень английского языка – Advanced level, 2008 год

• Сертификат HSK(Chinese Proficiency Test) Level 3, май 2011 года

Тренинги и образовательные курсы:

• 2011 год май-июнь онлайн Медиа Академия TOL «Продвижение проектов в социальных сетях»

• 2012 год декабрь Медиа Академия TOL, Reporting Education Course by Ard Jongsma

Владение языками:

• Русский (родной)

• Турецкий (свободно)

• Английский (свободно)

• Кыргызский (свободно)

• Китайский (средний уровень)

Знание компьютера и оргтехники:

• Опытный пользователь ПК

• Основные программы Microsoft Office(Word, Excel, Power-Point, Publisher, Outlook, Access), Интернет(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome)

• Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Photoshop

• Базовые программы Basic, Turbo Pascal

• Принтер, сканер, ксерокс, факс

Личные качества:

• ответственность

• коммуникабельность

• пунктуальность

• трудолюбие

• хорошие аналитические способности