SaburovAnton

Антон Сабуров SaburovAntonSaburovAnton
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравстуйте.
Меня зовут Антон Сабуров. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google.
Я прошел тренинг Profi Internet, так же проходил тренинг по рекламе вконтакте(но работаю только по рекламе Google).
Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для вас бесплатно.
Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.
Заинтересовало ?
Предлагаю обсудить.
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