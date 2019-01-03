SaburovAnton

Здравстуйте.

Меня зовут Антон Сабуров. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google.

Я прошел тренинг Profi Internet, так же проходил тренинг по рекламе вконтакте(но работаю только по рекламе Google).

Усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для вас бесплатно.

Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.

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Предлагаю обсудить.

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