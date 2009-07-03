Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Евгений Кучер
Sahab
Sahab
39 лет
Украина
/
Кривой Рог
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юрий Попов
gamespy
NaN лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
0 баллов
14 лет назад
Создание програмки Платежка 2009 (нового образца)
Человек уже три недели делает программу и никак не доделает, не рекомендую обращаться к этому человеку!!!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар