Sahab

Евгений Кучер Sahab

 
39 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gamespy
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
0 баллов
14 лет назад
Создание програмки Платежка 2009 (нового образца)
Человек уже три недели делает программу и никак не доделает, не рекомендую обращаться к этому человеку!!!