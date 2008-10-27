Устный и письменный технический перевод. (Англ.-Русс.)
Тематики : Инструкции, описание, принцип работы. (насосы, аэросушилки, фильтры, холодильное оборудование, компрессоры и т.д)
Отслеживание и перевод новостных лент по разным темам. Часто работаю с такими новостными тематиками как -
(Consumer market, M & A, retail chains, stock market, IAS)
Он-лайн переводы.
Примеры работ предоставляю по требованию.
Ведение деловой переписки с иностранными компаниями и частными лицами. Постоянно в онлайн: ICQ, MSN, M-Agent
Опыт работы 4 года. Английский язык - свободно
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