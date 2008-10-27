Устный и письменный технический перевод. (Англ.-Русс.)

Тематики : Инструкции, описание, принцип работы. (насосы, аэросушилки, фильтры, холодильное оборудование, компрессоры и т.д)

Отслеживание и перевод новостных лент по разным темам. Часто работаю с такими новостными тематиками как -

(Consumer market, M & A, retail chains, stock market, IAS)

Он-лайн переводы.

Примеры работ предоставляю по требованию.

Ведение деловой переписки с иностранными компаниями и частными лицами. Постоянно в онлайн: ICQ, MSN, M-Agent

Опыт работы 4 года. Английский язык - свободно

[email protected]