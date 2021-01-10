IOS Android Flutter
Разрабатываю мобильные кроссплатформенные приложения для Android и iOS, при помощи фреймворка Flutter. При необходимости, могу разработать backend.
Соблюдаю сроки, люблю делать свою работу.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик, поддерживал контакт, рекомендую сотрудничество.
$15
10 баллов
3 года назад
Выполнено хорошо и вовремя
Ответный отзыв
Отличный клиент, задача поставлена четко. Рекомендую!