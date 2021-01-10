Sarmat19

Станислав Sarmat19

 
33 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
IOS Android Flutter

Разрабатываю мобильные кроссплатформенные приложения для Android и iOS, при помощи фреймворка Flutter. При необходимости, могу разработать backend. 

Соблюдаю сроки, люблю делать свою работу.

AndroidiOSПриложение для AndroidFlutter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16088905660091
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Написать программу на языке C++, до 26 декабря
Спасибо
Отличный заказчик, поддерживал контакт, рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_16099850938631
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Лабораторные работы по программированию
Выполнено хорошо и вовремя
Отличный клиент, задача поставлена четко. Рекомендую!
Ответный отзыв