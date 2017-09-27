SashaLovin

Многопрофильный мастер своего дела. ФОТОГРАФИЯ
- Фотосъёмка (различные мероприятия, предметная, студийная, личные фотосессии и т.п.).
- Ретушь, цветокор, убрать, вырезать, вставить, в общем все виды обработки и монтажа фотографии.
- РЕСТАВРАЦИЯ фотографий (старые альбомные фотографии оцифровываю и редактирую)
ВИДЕОГРАФИЯ
- Видеосъёмка (различные мероприятия, день рождения, реклама, видео-презентации и т.д.)
- Видео монтаж (Монтаж видео-роликов любой сложности, цветокоррекция)
- Съёмка клипов, рекламы или любых других роликов. (написание сценария, режиссура, съемка, монтаж (наложение звука, звуковых эффектов), цветокор)
ДИЗАЙН
- Создание логотипа
- Оформление групп ВК и Инстаграм
- Создание фирменного стиля
ВАЖНО! ЦЕНА НА УСЛУГИ ОБГОВАРИВАЕТСЯ ЛИЧНО С ВАМИ (ЗАКАЗЧИКОМ).
Не переживайте, цены не кусаются, скорее... ласкаются :)
Так как каждая работа индивидуальна и очень вариативна. Жду Ваших откликов, всем буду рад! :)