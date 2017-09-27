SashaLovin

Многопрофильный мастер своего дела. ФОТОГРАФИЯ

- Фотосъёмка (различные мероприятия, предметная, студийная, личные фотосессии и т.п.).

- Ретушь, цветокор, убрать, вырезать, вставить, в общем все виды обработки и монтажа фотографии.

- РЕСТАВРАЦИЯ фотографий (старые альбомные фотографии оцифровываю и редактирую)

ВИДЕОГРАФИЯ

- Видеосъёмка (различные мероприятия, день рождения, реклама, видео-презентации и т.д.)

- Видео монтаж (Монтаж видео-роликов любой сложности, цветокоррекция)

- Съёмка клипов, рекламы или любых других роликов. (написание сценария, режиссура, съемка, монтаж (наложение звука, звуковых эффектов), цветокор)

ДИЗАЙН

- Создание логотипа

- Оформление групп ВК и Инстаграм

- Создание фирменного стиля

ВАЖНО! ЦЕНА НА УСЛУГИ ОБГОВАРИВАЕТСЯ ЛИЧНО С ВАМИ (ЗАКАЗЧИКОМ).

Не переживайте, цены не кусаются, скорее... ласкаются :)

Так как каждая работа индивидуальна и очень вариативна. Жду Ваших откликов, всем буду рад! :)