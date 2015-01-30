SashaSokol

Цель:

-Получение должности 3D artist

-Улучшение навыков 3D моделирования

-Улучшение навыка рисования

-Получение опыта работы, желательно в игровой индустрии

Навыки:

Рисование на планшете – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Моделирование в Zbrush – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Моделирование в Maya – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Текстурирование в Photoshop – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Рисование в Adobe Photoshop на графическом планшете – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Дополнительная информация1. Активно занимаюсь самообразованием

2. Люблю рисовать

3. Хобби - рисую на футболках.

4.Портфолио - https://www.behance.net/AngrySokol