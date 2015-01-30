SashaSokol

Цель:
-Получение должности 3D artist
-Улучшение навыков 3D моделирования
-Улучшение навыка рисования
-Получение опыта работы, желательно в игровой индустрии
Навыки:
Рисование на планшете – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Моделирование в Zbrush – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Моделирование в Maya – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Текстурирование в Photoshop – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Рисование в Adobe Photoshop на графическом планшете – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Дополнительная информация1. Активно занимаюсь самообразованием
2. Люблю рисовать
3. Хобби - рисую на футболках.
4.Портфолио - https://www.behance.net/AngrySokol