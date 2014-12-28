Ваш личный переводчик в Испании

Здравствуйте!

Меня зовут Александр. Живу и работаю в Испании, в Мадриде. Уже более 6 лет я предлагаю услуги технического переводчика с английского и испанского языков на русский и наоборот. Мой диплом специалиста по теплогазоснабжению вкупе с опытом работы в России и за границей на должности инженера строителя дают мне уверенные навыки в общении с зарубежными инженерами. С радостью организую прием приезжающей стороне на всей территории страны будь то рабочий визит на предприятие или на обучающий тренинг. Также с радостью качественно и своевременно займусь для вас письменным переводом документов, не важно будь то рабочий проект, или работа со строительными чертежами. В том числе любая бытовая новостная лента не сопряженная с технической отраслью. опыт работы преимущественно с газовой и нефтеперерабатывающей отраслями, так же электроника и телекоммуникации.

Буду рад ответить на все интересующие вас вопросы.

С уважением

Александр