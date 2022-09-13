Sazonov777

Диктор/Актер озвучивания/Озвучка/Звукорежиссёр

Всем привет! Меня зовут Андрей. Я имею двухгодичный опыт в работе с голосом и звуком. Имею пластичный и сильный голос-баритон, который сможет подойти под аудиокниги, рекламу, озвучку аниме/мультфильмов/сериалов. Обладаю идеальной дикцией без признаков дефектов речи. Также имею опыт в работе со звуком, обрабатывая различным образом его, подстраивая и улучшая его под разные условия озвучивания и не только. Состоял во многих творческих командах дубляжа и на данный момент также состою. Надеюсь мы с вами хорошо сработаемся. =)

Моё оборудование: микрофон sE Electronics X1 S и звуковая карта Yamaha Steinberg UR22c, работаю в помещении с приемлемой акустикой.

Демо голоса: https://drive.google.com/drive/folders/14Nn54GaRY9NHu0EBw9dzVpZvC-PujXei?usp=sharing

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