Сценарии КМ, ПМ, сериала.

Здравствуйте! Меня зовут Павел, я начинающий сценарист. Навыки работы получаю за счёт чтения профильной литературы, обратной связи от более опытных людей работающих в кино. В портфолио имею три короткометражных сценария - драма, комедия. Предоставлю по запросу.

- Понимаю, что сценарий это в первую очередь технический документ, а потом уже история.

- Пишу исходя из богатого жизненного опыта, знания психологии, понимания основ драматургии и построения сценария. Ну и разумеется своей фантазии.

- Жанры и формат - КМ, ПМ, сериал. Драма, комедия, научная фантастика, сказка, фэнтези, ужасы.

- Могу расписать вашу идею или придумать свою.

- Создам и распишу мир, его особенности и правила; фантастических персонажей и монстров.

- Глубокая проработка ГГ - положительных и антагонистов. Написания арок и библии персонажей.

Как начинающий, готов к ТЗ. Перед заказом напишу идею, логлайн, синопсис и всё, что Вам необходимо для начала работы со мной.

Возможна работа в любом другом формате, если это будет интересно обоим сторонам.

Важно! Я не пишу для ТикТока, вайны, скетчи, пранки. Исключительно художественный формат.