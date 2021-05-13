Здравствуйте! Меня зовут Павел, я начинающий сценарист. Навыки работы получаю за счёт чтения профильной литературы, обратной связи от более опытных людей работающих в кино. В портфолио имею три короткометражных сценария - драма, комедия. Предоставлю по запросу.
- Понимаю, что сценарий это в первую очередь технический документ, а потом уже история.
- Пишу исходя из богатого жизненного опыта, знания психологии, понимания основ драматургии и построения сценария. Ну и разумеется своей фантазии.
- Жанры и формат - КМ, ПМ, сериал. Драма, комедия, научная фантастика, сказка, фэнтези, ужасы.
- Могу расписать вашу идею или придумать свою.
- Создам и распишу мир, его особенности и правила; фантастических персонажей и монстров.
- Глубокая проработка ГГ - положительных и антагонистов. Написания арок и библии персонажей.
Как начинающий, готов к ТЗ. Перед заказом напишу идею, логлайн, синопсис и всё, что Вам необходимо для начала работы со мной.
Возможна работа в любом другом формате, если это будет интересно обоим сторонам.
Важно! Я не пишу для ТикТока, вайны, скетчи, пранки. Исключительно художественный формат.
- Однажды, в недалёкой вселенной104 просмотра
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