Sdelay_fast

Даниил Бикташев Sdelay_fast

 
35 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Всем привет готов выполнить любую работу быстро.

ФИО: Бикташев Даниил Дмитриевич

Возраст: 15 лет

Город проживания: Далматово

Моб.тел: +7-922-574-45-40

E-Mail: [email protected]

Telegram, W/A Viber: +79225744540

Визитка:

Ссылки на социальные сети.

https://vk.com/daniilbiktashev

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028636963992

https://www.instagram.com/biktashev_daniil/

            

         -Навыки и умения-

  • Умение создавать и оформлять канал на Youtube(создание обложки канала, загрузка видео,описание видео, установка параметров видео,работа с тегами)
  • Умение создавать сообщество/мероприятие в ВКонтакте (работа с внешним видом сообщество,работа с контекстной частью сообщество-написание статей,пресс- и пост - релизов).
  • Умение работать с ВК-приложениями авторассылки (Senler)
  • Умение создавать страницы Facebook (создание основной и бизнес-страницы, создание группы и наполнением её контентом).
  • Умение создавать аккаунты в Instagram(создание страницы , определение её типа - блог,бизнес , наполнение её контентом ,работа с хэштегами) .
  • Умение работать с сервисами сокращение ссылок.
  • Умение работать с фоторедактором.
  • Умение работать с платёжными системами.
  • Умение работать с основными офисными документами.
  • Имею навык работы с презентацией .
  • Умение работать с сервисами Google.
  • Умение работать с сервисами Яндекс.
  • Умею работать с screenshot-сервисами.
  • Имею навык работы с Evernote.
  • Умение монтировать видео.
  • Имею навык транскрибации.
  • Базовое знание английского.
  • Базовое знание по работе с мессенджерами.
  • Базовое знание по запуску контекстной рекламы .
- Личностные качества-

  • Трудолюбие
  • Коммуникабельность
  • Стрессоустойчивость
  • Не конфликтность
  • Доброжелательность
  • Вежливость
  • Пунктуальность
  • Ответственность
  • Отсутствие вредных привычек
  • Авантюризм
  • Любовь к жизни
  • Быстрое принятие верных решений в стрессовых ситуациях .
  • Позитивность
✔Недостаток опыта на начальном этапе компенсирую большими объемом работы
Написание статей
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