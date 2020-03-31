Всем привет готов выполнить любую работу быстро.
ФИО: Бикташев Даниил Дмитриевич
Возраст: 15 лет
Город проживания: Далматово
Моб.тел: +7-922-574-45-40
E-Mail: [email protected]
Telegram, W/A Viber: +79225744540
Визитка:
Ссылки на социальные сети.
https://vk.com/daniilbiktashev
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028636963992
https://www.instagram.com/biktashev_daniil/
-Навыки и умения-
- Умение создавать и оформлять канал на Youtube(создание обложки канала, загрузка видео,описание видео, установка параметров видео,работа с тегами)
- Умение создавать сообщество/мероприятие в ВКонтакте (работа с внешним видом сообщество,работа с контекстной частью сообщество-написание статей,пресс- и пост - релизов).
- Умение работать с ВК-приложениями авторассылки (Senler)
- Умение создавать страницы Facebook (создание основной и бизнес-страницы, создание группы и наполнением её контентом).
- Умение создавать аккаунты в Instagram(создание страницы , определение её типа - блог,бизнес , наполнение её контентом ,работа с хэштегами) .
- Умение работать с сервисами сокращение ссылок.
- Умение работать с фоторедактором.
- Умение работать с платёжными системами.
- Умение работать с основными офисными документами.
- Имею навык работы с презентацией .
- Умение работать с сервисами Google.
- Умение работать с сервисами Яндекс.
- Умею работать с screenshot-сервисами.
- Имею навык работы с Evernote.
- Умение монтировать видео.
- Имею навык транскрибации.
- Базовое знание английского.
- Базовое знание по работе с мессенджерами.
- Базовое знание по запуску контекстной рекламы .
- Трудолюбие
- Коммуникабельность
- Стрессоустойчивость
- Не конфликтность
- Доброжелательность
- Вежливость
- Пунктуальность
- Ответственность
- Отсутствие вредных привычек
- Авантюризм
- Любовь к жизни
- Быстрое принятие верных решений в стрессовых ситуациях .
- Позитивность
Действие аккаунта приостановлено!
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