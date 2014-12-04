Seeman13

Королёв Seeman13

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб разработки

Список основных услуг:

  • создание сайтов
  • доработка готовых web-проектов
  • написание скриптов (PHP ( + ООП), JavaScript, JQuery, AJAX, SQL)
  • вёрстка макетов сайтов + адаптивная вёрстка
  • создание HTML разметки web страниц
  • создание и проектирование баз данных для сайтов
  • проектирование таблиц для БД сайтов
  • написание SQL запросов любой сложности
  • работа с CMS и различными framework
  • полная поддержка по framework Codeigniter
Дополнительные услуги:

  • помощь и консультация по работе с framework Codeigniter
  • консультирование по решению проблем в области web разработок (почасовая оплата)
  • запись видеоуроков, касающихся web разработок на определённую вами тематику (оплата зависит от сложности, объёма и сроков выполнения)
  • создание сборок операционных систем на базе Linux по индивидуальному заказу
  • помощь и консультация по работе в OS Linux, Windows, Symbian
  • помощь и консультация по работе с программным обеспечением для web-разработок, а также для OS Linux, Windows, Symbian (настройка и отладка ПО)
Веб-программирование
нет отзывов
$50/час
от $50от 14 дней
нет рейтинга