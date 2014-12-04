Веб разработки
Список основных услуг:
- создание сайтов
- доработка готовых web-проектов
- написание скриптов (PHP ( + ООП), JavaScript, JQuery, AJAX, SQL)
- вёрстка макетов сайтов + адаптивная вёрстка
- создание HTML разметки web страниц
- создание и проектирование баз данных для сайтов
- проектирование таблиц для БД сайтов
- написание SQL запросов любой сложности
- работа с CMS и различными framework
- полная поддержка по framework Codeigniter
- помощь и консультация по работе с framework Codeigniter
- консультирование по решению проблем в области web разработок (почасовая оплата)
- запись видеоуроков, касающихся web разработок на определённую вами тематику (оплата зависит от сложности, объёма и сроков выполнения)
- создание сборок операционных систем на базе Linux по индивидуальному заказу
- помощь и консультация по работе в OS Linux, Windows, Symbian
- помощь и консультация по работе с программным обеспечением для web-разработок, а также для OS Linux, Windows, Symbian (настройка и отладка ПО)
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Веб-программирование
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$50/час
от $50от 14 дней
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