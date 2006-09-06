С этим человеком невозможно работать: он не знает, чего он хочет, он грубит, тратит по пол-часа телефонного разговора на выяснение отношений, достаёт тупыми вопросами. Хочет показать, что он самый умный, что лучше вас знает, как надо работать. Хотя, при этом, является полным дилетантом во всём, кроме, наверное, футбола. Сам затягивает сроки, а потом обвиняет в этом меня. Короче, если вы не из Москвы и у вас нет возможности набить ему, в случае чего, морду, то не советую с ним вообще даже связываться! Ощущение после двух недель общения: мега отрицательное!