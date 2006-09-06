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Отзывы заказчиков
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17 лет назад
Думаю, всё понятно и так, раз человек первым написал отзыв. Начал неплохо, далее в среду(!) по непонятным причинам пропал и обьявился аж во вторник вечером. История о сгоревшем блоке питания достойна anekdot.ru. Тем не менее, получил 50% предоплаты(как и оплату тестового задания) и...начались "завтраки". "через час-два скину ссылку, Мне нужно выложить БД в инет(!), чтобы вы могли её скачать" - дословные цитаты из переписки. А обнаруженные фундаментальные ошибки в наконец-то присланной БД стали формальным поводом для разрыва отношения. Хотя ради приличия я ещё подождал 6(!) дней. Так что бить морду молодой человек может только самому себе....
Ответный отзыв
С этим человеком невозможно работать: он не знает, чего он хочет, он грубит, тратит по пол-часа телефонного разговора на выяснение отношений, достаёт тупыми вопросами. Хочет показать, что он самый умный, что лучше вас знает, как надо работать. Хотя, при этом, является полным дилетантом во всём, кроме, наверное, футбола. Сам затягивает сроки, а потом обвиняет в этом меня. Короче, если вы не из Москвы и у вас нет возможности набить ему, в случае чего, морду, то не советую с ним вообще даже связываться! Ощущение после двух недель общения: мега отрицательное!