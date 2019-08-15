Продвижение E-Commerce проектов

Здравствуйте. Занимаюсь продвижением проектов, в основном интернет-магазинов, более 10 лет.

Карьеру начинал в компании "Турум-Бурум", затем 5 лет работал в компании "Brander". Уйдя с офиса работал на отдельных проектах в Украине.

Для постоянного изучения влияния различных поисковых факторов имею свой небольшой интернет-магазин https://inlet.com.ua/. Магазин Инлет действующий и приносит прибыль. На нем, в отличие от клиентских проектов, пожно проводить множество экспериментов. Сюда входит внутренняя оптимизация, роль топовых статей в блоге на позиции, контент для товаров. Отдельно делается контекстная реклама с послдующей оптимизацией между стоимостью и количеством конверсий.

Как следствие, имею реальные знания и практику в электронной комерции и могу точно прогнозировать, на что не следуюет тратить время/деньги/ожидания клиента.