Любые виды звуковых работ!
Любые работы со звуком:
- Аранжировки
- Сведение (треков, вокала, спектаклей и т.д.)
- Озвучивание - Дикторское и Игровое (игры, сериалы, кино, реклама и т.д.)
- Мастеринг (любого направления музыки)
- Саунд Дизайн (создание фона или озвучивание телепередач, фильмов, игр, рекламы)
- Создание минусов
...и все, что пожелаете!
Опыт работы звукорежиссурой (со звуком в целом) с 1996-го года.
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Аудиомонтаж
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Музыка и Звуки
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Озвучивание
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от $20
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