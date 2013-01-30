Seldome

Денис Seldome

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Любые виды звуковых работ!

Любые работы со звуком:

- Аранжировки

- Сведение (треков, вокала, спектаклей и т.д.)

- Озвучивание - Дикторское и Игровое (игры, сериалы, кино, реклама и т.д.)

- Мастеринг (любого направления музыки)

- Саунд Дизайн (создание фона или озвучивание телепередач, фильмов, игр, рекламы)

- Создание минусов

...и все, что пожелаете!

Опыт работы звукорежиссурой (со звуком в целом) с 1996-го года.

Аудиомонтаж
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от $20
от 1 дня
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Музыка и Звуки
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от $20
от 1 дня
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Озвучивание
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга