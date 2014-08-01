Менеджер по персоналу, блогер

Огромное желание работать в сфере HR.

Блогер, веду блог о косметике на английском языке, в сфере финансов имею 8 печатных работ, очень люблю общаться с людьми.

Волонтер.

Опыт работы (практика):

08.2014—11.2014

Стажер в УК Райффайзен Капитал. Работа с документами

06.2014—07.2014 Помощник HR-менеджера в УРАЛСИБ, Лизинговая компания, ООО

Разбор анкет, формирование личных дел, мониторинг резюме.

05.2013—06.2013 Специалист 1-й категории в ЦБ РФ. Стажер. Работа с первичной документацией.

05.2010—06.2010 Администратор зала в ООО Сбербанк России. Практикант. Помощь клиентам в выполнении операций с терминалами.

Образование, дополнительная информация: Образование

2011-2015 гг Московский банковский институт

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: Экономист

2009- 2011 гг Московский банковский институт

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.

Специальность: Специалист банковского дела