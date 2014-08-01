Огромное желание работать в сфере HR.
Блогер, веду блог о косметике на английском языке, в сфере финансов имею 8 печатных работ, очень люблю общаться с людьми.
Волонтер.
Опыт работы (практика):
08.2014—11.2014
Стажер в УК Райффайзен Капитал. Работа с документами
06.2014—07.2014 Помощник HR-менеджера в УРАЛСИБ, Лизинговая компания, ООО
Разбор анкет, формирование личных дел, мониторинг резюме.
05.2013—06.2013 Специалист 1-й категории в ЦБ РФ. Стажер. Работа с первичной документацией.
05.2010—06.2010 Администратор зала в ООО Сбербанк России. Практикант. Помощь клиентам в выполнении операций с терминалами.
Образование, дополнительная информация: Образование
2011-2015 гг Московский банковский институт
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист
2009- 2011 гг Московский банковский институт
Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.
Специальность: Специалист банковского дела