Selesta1

Сабина Шарапова Selesta1

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Менеджер по персоналу, блогер

Огромное желание работать в сфере HR. 

Блогер, веду блог о косметике на английском языке, в сфере финансов имею 8 печатных работ, очень люблю общаться с людьми. 

Волонтер. 

Опыт работы (практика): 

08.2014—11.2014 

Стажер в УК Райффайзен Капитал. Работа с документами 

06.2014—07.2014 Помощник HR-менеджера в УРАЛСИБ, Лизинговая компания, ООО 

Разбор анкет, формирование личных дел, мониторинг резюме. 

05.2013—06.2013 Специалист 1-й категории в ЦБ РФ. Стажер. Работа с первичной документацией. 

05.2010—06.2010 Администратор зала в ООО Сбербанк России. Практикант. Помощь клиентам в выполнении операций с терминалами. 

Образование, дополнительная информация: Образование 

2011-2015 гг Московский банковский институт 

Высшее, Дневная/Очная форма обучения. 

Факультет: Финансы и кредит 

Специальность: Экономист 

2009- 2011 гг Московский банковский институт 

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения. 

Специальность: Специалист банковского дела