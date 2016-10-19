Semitsvetik_

Здравствуйте!
Я преподаватель и социолог. Люблю работать с детками - в этой сфере у меня большой опыт. К тому же я мама двоих детей. Поэтому предпочитаю писать на темы, которые отлично знаю: воспитание и развитие детей от 2 до 7 лет. С удовольствием пишу о кулинарии. Перед написанием любой статьи изучаю много источников, время на написание беру с запасом. Моя работа стоит от 50 руб. за 1000 збп.
С уважением,
Елена.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Елена, отлично справилась с заданием, выполнив все как и было заявлено. С удовольствием продолжим сотрудничество при необходимости
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Лейлой! Она отвечает на любые возникающие вопросы, дает подробное и понятное задание, очень доброжелательна. С оплатой всё на высшем уровне, произведена молниеносно. Я бы с огромным удовольствием продолжила работу с ней, когда будет необходимость.