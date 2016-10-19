Semitsvetik_

Здравствуйте!

Я преподаватель и социолог. Люблю работать с детками - в этой сфере у меня большой опыт. К тому же я мама двоих детей. Поэтому предпочитаю писать на темы, которые отлично знаю: воспитание и развитие детей от 2 до 7 лет. С удовольствием пишу о кулинарии. Перед написанием любой статьи изучаю много источников, время на написание беру с запасом. Моя работа стоит от 50 руб. за 1000 збп.

С уважением,

Елена.