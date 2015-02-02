Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Подробно ознакомится с портфолио можно здесь https://vk.com/club78227505
Образование: бухгалтер-экономист, финансы и кредит, мировая экономика.
Стаж работы копирайтером более 3 лет. Начинала и продолжаю работать копирайтером на бирже etxt.ru
В перечне услуг копирайтинг, SEO - копирайтинг, рерайтинг, вычитка текста.
Список тематик широк: на первом месте, конечно же, стоят темы, связанные непосредственно с образованием: экономика, финансы, банки, кредитование и т.д.
В виду того, что приходилось работать в абсолютно разных сферах, пишу также на такие темы, как информационные технологии, недвижимость, библиотечное дело, образование, сценарии детских мероприятий (игровая и образовательная формы).
Поскольку я молодая мама и просто женщина, интересы которой не заканчиваются на домашних делах, список дополняется следующими темами: гинекология, беременность, развитие и воспитание детей, уход за детьми, красота и здоровье, кинематограф, литература, медицина, психология, туризм и т.д.
Без проблем могу писать на другие темы. Я грамотный, образованный человек, легко обучаема, а значит, окунуться в предлагаемую мне тематику не только не составит труда, но и будет интересным новым опытом.
Поэтому я жду ваших предложений. Пишите в личные сообщения. Давайте обсудим интересующий вас вопрос. Также вы можете ознакомиться с портфолио, выйдя в меню и пройдя по соответствующей ссылке.
С уважением, Елена.