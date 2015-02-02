Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Подробно ознакомится с портфолио можно здесь https://vk.com/club78227505

Образование: бухгалтер-экономист, финансы и кредит, мировая экономика.

Стаж работы копирайтером более 3 лет. Начинала и продолжаю работать копирайтером на бирже etxt.ru

В перечне услуг копирайтинг, SEO - копирайтинг, рерайтинг, вычитка текста.

Список тематик широк: на первом месте, конечно же, стоят темы, связанные непосредственно с образованием: экономика, финансы, банки, кредитование и т.д.

В виду того, что приходилось работать в абсолютно разных сферах, пишу также на такие темы, как информационные технологии, недвижимость, библиотечное дело, образование, сценарии детских мероприятий (игровая и образовательная формы).

Поскольку я молодая мама и просто женщина, интересы которой не заканчиваются на домашних делах, список дополняется следующими темами: гинекология, беременность, развитие и воспитание детей, уход за детьми, красота и здоровье, кинематограф, литература, медицина, психология, туризм и т.д.

Без проблем могу писать на другие темы. Я грамотный, образованный человек, легко обучаема, а значит, окунуться в предлагаемую мне тематику не только не составит труда, но и будет интересным новым опытом.

Поэтому я жду ваших предложений. Пишите в личные сообщения. Давайте обсудим интересующий вас вопрос. Также вы можете ознакомиться с портфолио, выйдя в меню и пройдя по соответствующей ссылке.

С уважением, Елена.