Дизайнер-конструктор, дизайнер-полиграфист, иллюстратор.
Дизайнер - конструктор
Эскиз (ручная графика акварелью/3D визуализация), проект, рабочие чертежи для производства.
Конструирование мебели в Solid Works:
- светская - встроенные системы шкафов, эксклюзивная мебель - кухонные гарнитуры, детские, прихожие, бильярдные, кабинеты;
- интерьеры православных храмов - иконостасы, аналои, киоты, стасидии и др.;
- рабочие чертежи для столярного производства;
- сборочная спецификация, сметный лист.
- Рекламная полиграфия: листовки, буклеты, каталоги, календари и пр.
- Имиджевая полиграфия: годовые отчёты, каталоги и т.п.
- Разработка концепции, оригинальные авторские иллюстрации (цифровые, акварель, аэрография, графика в карандаше/тушь), фотографии, техническая графика (таблицы, диаграммы и т.п.)
- Подготовка к печати: вёрстка, цветокоррекция, вывод PostScript
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