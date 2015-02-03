Ser-go-y

Сергей Ser-go-y

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайнер-конструктор, дизайнер-полиграфист, иллюстратор.

Дизайнер - конструктор

Эскиз (ручная графика акварелью/3D визуализация), проект, рабочие чертежи для производства.

Конструирование мебели в Solid Works:

  • светская - встроенные системы шкафов, эксклюзивная мебель - кухонные гарнитуры, детские, прихожие, бильярдные, кабинеты;
  • интерьеры православных храмов - иконостасы, аналои, киоты, стасидии и др.;
  • рабочие чертежи для столярного производства;
  • сборочная спецификация, сметный лист.
Дизайнер - полиграфист

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign, QuarkXPress, PC/Mac

  • Рекламная полиграфия: листовки, буклеты, каталоги, календари и пр.
  • Имиджевая полиграфия: годовые отчёты, каталоги и т.п.
  • Разработка концепции, оригинальные авторские иллюстрации (цифровые, акварель, аэрография, графика в карандаше/тушь), фотографии, техническая графика (таблицы, диаграммы и т.п.)
  • Подготовка к печати: вёрстка, цветокоррекция, вывод PostScript