Лень что-то делать- обращайтесь, помогу.

03.07.1967 г.р.

Образование высшее техническое (Московское высшеетехническое училище им. Баумана МВТУ),Незаконченное высшееюридическое (Всесоюзный заочный юридический институт ВЗЮИ)

Уверенно владею компьютером, отлично знаю русский язык, неплохо - английский.

s [email protected]

тел. +7 926 963 66 03

зарегистрирован по адресу: 141702, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевскоешоссе, д...., кв. ...

ИНН 500800522433

СНИЛС 106-645-31037

Временно нетрудоспособен, чем и обусловлен поиск удаленной работы (зато- усидчив)

На последнем месте работы (Информационное агентство "........")

СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование... редакторОбщееруководство отделом редакции, текущее и перспективное планирование номеров,

редактирование текстов, контроль подготовки макета, корректура готовых полос.

Гражданство: Россия

Семейное положение: разведен

Дети: есть

Знание языков:

English –базовый

Личныекачества:

-ответственность,

-коммуникабельность,

-творческая активность,

- умение работать с большими объемами текста,

- способность превратить 3 страницы текста в 1, а также создавать тексты на

основе сырых исходников;

- аккуратность.