03.07.1967 г.р.
Образование высшее техническое (Московское высшеетехническое училище им. Баумана МВТУ),Незаконченное высшееюридическое (Всесоюзный заочный юридический институт ВЗЮИ)
Уверенно владею компьютером, отлично знаю русский язык, неплохо - английский.
тел. +7 926 963 66 03
зарегистрирован по адресу: 141702, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевскоешоссе, д...., кв. ...
ИНН 500800522433
СНИЛС 106-645-31037
Временно нетрудоспособен, чем и обусловлен поиск удаленной работы (зато- усидчив)
На последнем месте работы (Информационное агентство "........")
СМИ,маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование... редакторОбщееруководство отделом редакции, текущее и перспективное планирование номеров,
редактирование текстов, контроль подготовки макета, корректура готовых полос.
Гражданство: Россия
Семейное положение: разведен
Дети: есть
Знание языков:
English –базовый
Личныекачества:
-ответственность,
-коммуникабельность,
-творческая активность,
- умение работать с большими объемами текста,
- способность превратить 3 страницы текста в 1, а также создавать тексты на
основе сырых исходников;
- аккуратность.
- Текст 4500 знаков шрифт TimesNewRoman12107 просмотров