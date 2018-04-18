Sergei-RSYA

Специалист по рекламе в РСЯ

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Меня зовут Пищик Сергей(мой скайп live:sergei_pishik ). Яначинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса.Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологиирекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламубесплатно, взамен попрошу только отзыв о моейработе.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.С уважением Пищик Сергей.