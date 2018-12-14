Sergey1965

Сделаю музыкальный фильм из Ваших фотографий на любую тему

Приятное музыкальное сопровождение, разнообразные визуальные эффекты и красивые переходы, благодаря которым Ваши снимки буквально «оживают» на глазах, оставят незабываемое впечатление от просмотра. Слайд-шоу из Ваших фотографий станет для Вас незабываемым фильмом, частью Вашей семейной истории, которую вы сможете показать своим родственникам и близким, оставить на память себе и Вашим детям.Работаю быстро. Качественно. Недорого. ВИДЕОРОЛИК﻿