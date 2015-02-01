SergeyDavydov

Не гоняюсь за большими чеками, выбираю более интересные проекты, и если я выбрал Вас - скажем, Вам повезло с проектом, значит он, то что нужно!

В основном живу создавая рекламу для проектов, фирм, компаний и заводов т.д, мне нравится продавать, и я с гордостью могу сказать, что я занимаюсь тем, что мне нравится!

Первым делом я ставлю себя на место заказчика, я представляю что это мой товар, услуга и т.д, и только после этого думаю, как должна выглядеть реклама для того, чтобы люди ее покупали!

В последнее время я создаю группы и встречи в ВКонтакте, создаю полностью интерактивное меню, от картинки для меню заканчивая лендингом внутри самого меню, для людей это в новинку и таким образом ваша группа будет выделятся среди ваших конкурентов!

Я пишу тексты, создаю продающие картинки и т.д

Могу быть администратором группы и создавать весь необходимый материал для нее, таким образом Вы, можете забыть о контенте и заниматься только приемами заказов!

Примеры моих групп, меню + лендинг:

http://vk.com/thinkbusiness

http://vk.com/lvivgsmservice

http://vk.com/romantika_y_lvovi

http://vk.com/yaskravi_vrazhennya

http://vk.com/page-66594821_46775004

http://vk.com/page-52347637_47810631

Буду рад сотрудничать и с вами!

Обращаться по:

мейлу: [email protected]

телефону: +38 (093) 893 63 00 (Укр.)

Скайпу: sergey.davydov.lvov