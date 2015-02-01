SergeyDavydov

В основном живу создавая рекламу для проектов, фирм, компаний и заводов т.д, мне нравится продавать, и я с гордостью могу сказать, что я занимаюсь тем, что мне нравится!
Первым делом я ставлю себя на место заказчика, я представляю что это мой товар, услуга и т.д, и только после этого думаю, как должна выглядеть реклама для того, чтобы люди ее покупали!
В последнее время я создаю группы и встречи в ВКонтакте, создаю полностью интерактивное меню, от картинки для меню заканчивая лендингом внутри самого меню, для людей это в новинку и таким образом ваша группа будет выделятся среди ваших конкурентов!
Я пишу тексты, создаю продающие картинки и т.д
Могу быть администратором группы и создавать весь необходимый материал для нее, таким образом Вы, можете забыть о контенте и заниматься только приемами заказов!
Примеры моих групп, меню + лендинг:
http://vk.com/romantika_y_lvovi
http://vk.com/yaskravi_vrazhennya
http://vk.com/page-66594821_46775004
http://vk.com/page-52347637_47810631
Буду рад сотрудничать и с вами!
Обращаться по:
мейлу: [email protected]
телефону: +38 (093) 893 63 00 (Укр.)
Скайпу: sergey.davydov.lvov
ВКонтакте: http://vk.com/sergey__davydov