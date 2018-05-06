Обладаю следующими компетенциями
Продажи:
- Создание системы продаж на основе показателей KPI;
- Создание скриптов (холодных звонков; теплых звонков);
- Создание скриптов встреч;
- Определение целевой аудитории;
- Каналов привлечения клиентов;
- Описание процессов продаж.
Гос и ком-ие закупки:
- Анализ закупок по сферам;
- Поиск и отбор;
- Подготовка док-ии для участия;
- Нюансы работы с Гос заказчиком.
Консультирование по вопросам рынка ценных бумаг
А также работа связанная со сбором и обработки информации
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