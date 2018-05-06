Обладаю следующими компетенциями

Продажи:

- Создание системы продаж на основе показателей KPI;

- Создание скриптов (холодных звонков; теплых звонков);

- Создание скриптов встреч;

- Определение целевой аудитории;

- Каналов привлечения клиентов;

- Описание процессов продаж.

Гос и ком-ие закупки:

- Анализ закупок по сферам;

- Поиск и отбор;

- Подготовка док-ии для участия;

- Нюансы работы с Гос заказчиком.

Консультирование по вопросам рынка ценных бумаг

А также работа связанная со сбором и обработки информации