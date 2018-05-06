SergeyGu

Сергей SergeyGu

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обладаю следующими компетенциями

Продажи: 

- Создание системы продаж на основе показателей KPI; 

- Создание скриптов (холодных звонков; теплых звонков); 

- Создание скриптов встреч; 

- Определение целевой аудитории; 

- Каналов привлечения клиентов; 

- Описание процессов продаж. 

Гос и ком-ие закупки: 

- Анализ закупок по сферам; 

- Поиск и отбор; 

- Подготовка док-ии для участия; 

- Нюансы работы с Гос заказчиком. 

Консультирование по вопросам рынка ценных бумаг 

А также работа связанная со сбором и обработки информации